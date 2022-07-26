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Чемпионат Италии. Серия Б

«Рома Сити» - в Риме появился ещё один футбольный клуб

26 Июля 2022 • 23:29 Комментировать

Еще один клуб появился в Риме - это «Рома Сити», основанный американским предпринимателем с итальянскими корнями по имени Тонино Донио. В конце августа команда начнет выступать в итальянском чемпионате Серии Д, и, теоретически, через три года она могла бы оказаться в Серии А.

Тренировать новый клуб будет 51детний Франческо Статуто, в прошлом игрок «Ромы», в составе которой он провел более ста матчей. Также Статуто выступал в таких клубах, как «Торино», «Пьяченца», «Падова» и «Витербо». В 1995 году привлекался к матчам итальянской сборной, проведя за ее в общей сложности лишь три матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сити
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