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Чемпионат Италии. Серия Б

Фабрегас договорился с итальянским клубом из Серии Б

25 Июля 2022 • 10:10 Комментировать

Опытный испанский полузащитник Сеск Фабрегас близок к трансферу в Италию. 35-летнего футболиста подпишет клуб «Комо», выступающий в Серии Б.

По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны уже достигли предварительной договоренности по трансферу. В скором времени испанец прилетит на Апеннины для прохождения медосмотра и подписания контракта. «Комо» готов заключить с Сеском двухлетнее соглашение о сотрудничестве.

В настоящий момент Фабрегас пребывает в статусе свободного агента. Последним его местом работы был «Монако». В прошлом сезоне хавбек сыграл всего два матча в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Сеск Фабрегас Трансферы футбола - лето 2022
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