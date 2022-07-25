Фабрегас договорился с итальянским клубом из Серии Б

Опытный испанский полузащитник Сеск Фабрегас близок к трансферу в Италию. 35-летнего футболиста подпишет клуб «Комо», выступающий в Серии Б.

По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны уже достигли предварительной договоренности по трансферу. В скором времени испанец прилетит на Апеннины для прохождения медосмотра и подписания контракта. «Комо» готов заключить с Сеском двухлетнее соглашение о сотрудничестве.

В настоящий момент Фабрегас пребывает в статусе свободного агента. Последним его местом работы был «Монако». В прошлом сезоне хавбек сыграл всего два матча в Лиге 1.