Буффон назвал игроков, которые впечатлили его больше всего в ходе карьеры

Блистательный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон продолжает выступать на поле и с удовольствием рассказывает журналистам о долгих перипетиях своей карьеры. его спросили по поводу лучших игроков, с которыми ему довелось поиграть в составе одной команде.

- Тюрам, Неймар, Мбаппе, Криштиану Роналду, ИБрагимович. И я назвал только нападающих, потому что они всегда на виду, забивают, - цитирует Буффона ITASportPress.

В свои 44 года Буффон продолжает выходить на поле, он выступает в составе «Пармы», в минувшем сезоне клуб занял двенадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии Б.