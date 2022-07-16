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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон назвал игроков, которые впечатлили его больше всего в ходе карьеры

16 Июля 2022 • 03:37 Комментировать

Блистательный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон продолжает выступать на поле и с удовольствием рассказывает журналистам о долгих перипетиях своей карьеры. его спросили по поводу лучших игроков, с которыми ему довелось поиграть в составе одной команде.

- Тюрам, Неймар, Мбаппе, Криштиану Роналду, ИБрагимович. И я назвал только нападающих, потому что они всегда на виду, забивают, - цитирует Буффона ITASportPress.

В свои 44 года Буффон продолжает выходить на поле, он выступает в составе «Пармы», в минувшем сезоне клуб занял двенадцатое место в турнирной таблице итальянской Серии Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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