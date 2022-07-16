Владелец «Пармы»: «Через пять лет у нас должно быть стабильное место в Серии А»

Владелец итальянской «Пармы» Кайл Краузе ставит перед командой цель - через пять лет стабильно находиться в Серии А. В прошлом сезоне команда, которую тренирует Фабио Пеккья и цвета которой защищает легендарный Джанлуиджи Буффон, заняла только двенадцатое место в общем зачете второй итальянской лиги - Серии Б.

- Наша цель - через пять лет иметь стабильное место в Серии А, и решать другие задачи, нежели борьба за выживание, - цитирует Краузе ITASportPress.

«Парма» долгое время входила в элиту итальянского футбола, но клуб обанкротился и был сослан в Серию Д в 2015 году.