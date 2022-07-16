Филиппо Индзаги поделился первыми впечатлениями от работы с «Реджиной»

Новый наставник «Реджины» Филиппо Игдзаги поделился своими первыми впечатлениями от нового места работы. В прошлом сезоне он работал с «Брешией», но там дело не пошло - Индзаги то увольняли, то приглашали назад. Теперь он надеется на то, что в «Реджине» все будет стабильнее.

- Очень горжусь, что меня позвали сюда. Благодарен руководству клуба в лице Саладини и Кардоны. Знаю, что есть трудности. Но буду работать засучив рукава, и тогда, думаю, в конце сезона мы будем говорить о нем в положительных тонах. От болельщиков потребуется терпение, начало сезона будет непростым, - цитирует Индзаги ITASportPress.