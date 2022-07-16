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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон испытывает оптимизм по поводу нового сезона

16 Июля 2022 • 00:37 Комментировать (1)

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон уверен в том, что новый сезон для него станет лучше. В минувшем сезоне «Парма» заняла лишь двенадцатое место в зачете второй итальянской лиги - Серии Б. Сам Буффон старался помочь команде, как мог, но иногда допускал досадные ляпы.

- Хочется верить, что новый сезон станет лучше. Прошлый сезон начинался хорошо, но затем пошли неудачи и пришло разочарование. Сейчас игроки снова полны надежд, и это хорошо, - цитирует Буффона Sky Sport.

Буффон вернулся в «Парму» в 2021 году, это клуб его молодости - в нем он начал карьеру в 1995 году и выступал шесть лет до ухода в «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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