Буффон испытывает оптимизм по поводу нового сезона

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон уверен в том, что новый сезон для него станет лучше. В минувшем сезоне «Парма» заняла лишь двенадцатое место в зачете второй итальянской лиги - Серии Б. Сам Буффон старался помочь команде, как мог, но иногда допускал досадные ляпы.

- Хочется верить, что новый сезон станет лучше. Прошлый сезон начинался хорошо, но затем пошли неудачи и пришло разочарование. Сейчас игроки снова полны надежд, и это хорошо, - цитирует Буффона Sky Sport.

Буффон вернулся в «Парму» в 2021 году, это клуб его молодости - в нем он начал карьеру в 1995 году и выступал шесть лет до ухода в «Ювентус».