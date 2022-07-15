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Чемпионат Италии. Серия Б

Источник: Фабрегас перейдет в клуб из Серии Б

15 Июля 2022 • 01:01 Комментировать

Бывший полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас находится в шаге от перехода в новый клуб. Правда, очередной командой испанца станет не коллектив из Серии А, как ранее сообщали итальянские спортивные издание, а команда из второго итальянского дивизиона.

Накануне итальянский журналист Фабрицио Романо заявил, что новой командой 35-летнего испанца станет «Комо». Фабрегас перейдет в клуб в статусе свободного агента. Источник сообщает, что Секс подпишет контракт с коллективом Серии Б до лета 2024-го года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Сеск Фабрегас сыграл за «Монако» всего 36 минут, выйдя на поле два раза. 44 минуты он провел на поле в Лиге Европы, и 37 минут сыграл в Лиге чемпионов. Во всех случаях футболист выходил на газон на замену. Результативными действиями испанец не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Комо Сеск Фабрегас Серия А серия Б
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