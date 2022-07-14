Футболист «Ювентуса» перешёл в «Дженоа»

Румынский полузащитник Раду Драгушин решил покинуть «Ювентус» и перебрался в Серию Б итальянского футбола - он будет выступать за «Дженоа», который по итогам минувшего сезона вылетел из высшей лиги итальянского футбола. Сообщение о трансфере появились в социальных сетях обоих клубов.

В составе «Ювентуса» 20-летний футболист сыграл во всего лишь одном матче, а в основном передвигался по арендам. В частности, он успел поиграть в составе «Сампдории» и «Салернитаны». Привлекался к выступлениям в сборной Румынии, причем на всех уровнях - от U17 до взрослой команды, в составе которой провел лишь один матч - так же, как и в составе «Ювентуса».