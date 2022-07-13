«Сиена» сменила своё название

Смена названии с итальянским клубом «Сиена» - теперь обитатель Серии С называется «АCR Сиена 1904». Также изменен юридический статус клуба - если раньше это было общество с ограниченной ответственностью, то теперь оно превратилось в акционерное общество. Смена названия связана именно с этим, в нем теперь также отражается и год создания клуба.

Примерно то же самое недавно имело место с «Пармой» - клуб обанкротился, после чего возродился под названием «Парма 1913». «Сиена» провела в общей сложности девять сезонов в высшей лиге итальянского футбола, но последний сезон в Серии А для нее был в 2012/2013.