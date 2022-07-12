Экс-бомбардир Серии А возглавил самый коммунистический клуб Италии

У «Ливорно», клуба из самого рабочего и коммунистического города Италии, новый гендиректор. Им стал 54-летний Игорь Протти - сбывший футболист клуба, выступавший за «Ливорно» в период с 1999 по 2005 год.

Чуть раньше, в сезоне 1995/196 Протти совместно с Джузеппе Синьори стал лучшим бомбардиром Серии А - оба забили по 24 мяча. В том сезоне Протти выступал в составе «Бари». Он успел поиграть и в более значимых клубах, в том числе в «Лацио» и «Наполи».

Для «Ливорно» 54-летний Протти уже является легендой - помимо игровых успехов, он уже успел вывести клуб в Серию Б в качестве руководителя клуба, а сейчас, возможно, попробует замахнуться на большее.