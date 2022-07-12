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Чемпионат Италии. Серия Б

Филиппо Индзаги возглавил итальянский клуб официально

12 Июля 2022 • 22:28 Комментировать

«Реджина» объявила о назначении Филиппо Индзаги своим главным тренером.

Известный в прошлом форвард сборной Италии подписал с клубом Серии Б соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. Ранее специалист работал в «Брешии», покинув пост в марте текущего года, а прежде занимал тренерские должности в «Беневенто», «Болонье», «Венеции» и «Милане».

«Благодарю Пиппо за согласие стать частью нашего проекта, – прокомментировал сделку владелец «Реджины» Феличе Саладини. – Мы действуем в соответствии с обещаниями и принципами, о которых было заявлено после моего прихода в клуб», – добавил Саладини.

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Евро-Футбол.Ру,
Реджина Филиппо Индзаги
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