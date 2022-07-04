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Чемпионат Италии. Серия Б

​Владельцы «Манчестер Сити» завершили покупку «Палермо»

04 Июля 2022 • 14:51 Комментировать

Семья City Football Group продолжает расширяться. В понедельник было официально объявлено о том, что холдинг приобрёл итальянский «Палермо». Согласно данным портала Goal.com, покупка 80% акций клуба, испытывающего финансовые трудности, обошлась City Football Group в 12-13 миллионов евро.

В рядах City Football Group «Палермо» стал 11-клубом. Самым известным клубом холдинга является «Манчестер Сити». Также City Football Group принадлежат «Жирона», «Труа», «Ломмель», «Мельбурн Сити», «Монтевидео Сити Торке», «Мумбаи Сити», «Сычуань Цзюню», «Йокогама Ф.Маринос» и «Нью-Йорк Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Палермо
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