Буффон ответил на вопрос о том, что не нравится в футболе

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, что он ненавидит больше всего.

Буффон заявил Dagospia, что больше всего в футбольном мире он не любит банальность. Это относится и ко всей жизни в целом. Помимо этого, он ненавидит политкорректность, хотя сам прибегает к этому, но лишь для того, чтобы не проявить неуважение к другим людям. Главным фактором раздражения является то, когда кто-то просит оценить других футболистов.

В минувшем сезоне 44-летний голкипер провел 26 матчей, в которых пропустил 27 голов и 8 раз смог сохранить свои ворота «сухими». Контракт с «Пармой» рассчитан до конца июня 2024 года.