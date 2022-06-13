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Чемпионат Италии. Серия Б

Праздник в Палермо - команда возвращается в Серию Б

13 Июня 2022 • 03:38 Комментировать

Сицилийский «Палермо» возрождается аки птица Феникс - клуб обеспечил себе возвращение в Серию Б итальянского чемпионата, несмотря на то, что еще пару лет назад он провалился до Серии Д вследствие финансовых проблем - это было в сезоне 2019/2020.

В любителях «Палермо» отыграл лишь один сезон, затем последовало седьмое место в Серии С в сезоне 2020/2021, и третье в минувшем сезоне, давшее право команде сразиться в переходных матчах. Там «Палермо» дважды обыграл «Падову» с минимальным счетом и следующий сезон проведет в Серии Б.

Новая цель - возвращение в Серию А, где команда играла вплоть до сезона 2016/2017.

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Евро-Футбол.Ру,
Палермо
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