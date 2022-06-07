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Чемпионат Италии. Серия Б

Филиппо Индзаги может получить новую тренерскую работу

07 Июня 2022 • 00:14 Комментировать

Известный экс-нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги может возглавить «Асколи».

Руководство клуба, представляющего Серию Б, считает Индзаги своим первым выбором на должность нового главного тренера. Завтра стороны проведут встречу, на которой попробуют договориться об условиях сотрудничества.

Прежним местом работы Филиппо Индзаги была «Брешия» (покинул пост в марте). Ранее бывший форвард возглавлял «Беневенто», «Болонью», «Венецию» и «Милан».

В завершившемся розыгрыше итальянской Серии Б «Асколи» финишировал на шестом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Асколи Филиппо Индзаги
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