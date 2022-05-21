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Чемпионат Италии. Серия Б

Наставник «Кремонезе» неожиданно подал в отставку после выхода в Серию А

21 Мая 2022 • 23:31 Комментировать

Бывший футболист «Наполи», успевший провести и сезон в туринском «Ювентусе», Фабио Пеккья, добился большого успеха с «Кремонезе» - он вернул клуб в Серию А, впервые после 1996 года. Однако сразу после этого Пеккья решил подать в отставку, и теперь клубу предстоит найти себе нового тренера.

Пеккья не поленился написать длинное письмо в адрес руководства, в котором не пожалел слов благодарности и в целом, наполнил его различными дипломатическими оборотами и разнообразными пожеланиями всего самого наилучшего. Не пояснил Пеккья лишь главного - почему покидает клуб, причем в столь неожиданный момент, на волне успеха.

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Евро-Футбол.Ру,
Кремонезе Фабио Пеккья
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