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Чемпионат Италии. Серия Б

Андрей Шевченко купит итальянский клуб

04 Мая 2022 • 17:08 Комментировать

Бывший наставник «Дженоа» Андрей Шевченко примет участие в покупке итальянского футбольного клуба «Пескара».

Согласно данным издания IlPescara, Шевченко планирует приобрести клуб при поддержке итальянского консорциума. О сумме сделки на текущий момент информации нет.

В текущем сезоне «Пескара» выступает в Серии C, где вышла в плей-офф первенства и сыграет в 1/16 финала против «Губбио».

В главном турнире «Пескара» заняла итоговое пятое место, набрав 65 очков. Первое место осталось за «Моденой», набравшей 88 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Пескара
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