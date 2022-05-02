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Чемпионат Италии. Серия Б

«Эль-танк» установил новый рекорд итальянской Серии Б

02 Мая 2022 • 00:16 Комментировать
Реджина
1:4
Комо
окончен

Выступающий последние три года за «Реджину» аргентинский форвард Херман Денис установил новый рекорд второго итальянского дивизиона - он забил в матче своего клуба против «Комо», хотя это не помогло «Реджине» уйти от поражения - она проиграла со счетом 1:4. .

Дело в том, что Денис отличился в возрасте 40 лет и семи месяцев, став самым возрастным автором мяча в Серии Б. Более того, как выяснилось, Херман Денис забивает уже на протяжении 25 календарных лет подряд - свой первый гол в профессиональном футболе он забил в далеком 1998-м году. в прошлом он успел поиграть за такие клубы, как «Аталанта», «Удинезе» и «Наполи», и даже привлекался к выступлениям в сборную Аргентины.

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Реджина Херман Денис
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