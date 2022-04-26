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Чемпионат Италии. Серия Б

Тифози итальянского «Ливорно» явились на матч чемпионата с флагами ДНР и ЛНР

26 Апреля 2022 • 23:20 Комментировать

Болельщики итальянского клуба «Ливорно» явились на очередной матч Серии Б с флагами ДНР и ЛНР - и спровоцировали полемику в итальянском спортивном обществе. Ливорно - город, в котором в 1921 году была основана коммунистическая партия Италии, имя одного из лидеров которой носит российский город Тольятти. Одно из прозвищ клуба «Ливорно» - «коммунисты».

Коммунистическое движение всегда имело ощутимую силу в Италии, из-за чего и эта страна всегда находилась для россиян на особом счету среди остальных западных государств. Потому симпатии определенной части итальянцев к ДНР и ЛНР, как и в целом к России, вполне объяснимы. В Италии из-за этих флагов разгорелась определенная полемика, хотя о каких-либо санкциях и дисквалификациях речи не идет.

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Ливорно
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