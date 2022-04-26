Буффон совершил нелепую ошибку в матче Серии Б

Опытнейший итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон считается одним из лучших на своей позиции, но и у него случаются дни, когда он совершает нелепую ошибку. В этот раз Буффон «исполнил Кариуса» уже на седьмой минуте матча с «Перуджей», в котором его «Парма» проиграла со счетом 1:2.

Один из партнеров покатил на него мяч, Буффон, находясь на линии штрафной площадки, попытался принять его, но вместо этого мяч чиркнул по стопе голкипера и стал легкой добычей нападающего соперников, который и закатил его в пустые ворота. После матча вратарь «Пармы» извинился перед разочарованными болельщиками клуба.