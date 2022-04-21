Буффон объявил аукционную распродажу своих капитанских повязок - деньги пойдут на помощь детям

Важная благотворительная акция Джанлуиджи Буффона - легендарный голкипер, по-прежнему выступающий в составе «Пармы», объявил о благотворительной распродаже капитанских повязок, которые он использовал в последнее время, то есть в течение сезона 2021-2022. Первую из выставленных на продажу повязок Буффон носил в матче против «Спал-а» в октябре прошлого года.

Деньги, которые будут выручены с продажи, пойдут на благотворительные цели, уточняет ITASportPress. В частности, речь и детях с нарушениями физического и психического характера, а также с другими дисфункциями организма.