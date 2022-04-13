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Чемпионат Италии. Серия Б

Де Лаурентис собирается продать «Бари»

13 Апреля 2022 • 23:57 Комментировать

Семья Де Лаурентис, которая владеет клубом Серии А «Наполи», также патронирует клуб «Бари», который на днях оформил себе путевку в Серию Б. Однако вслед за радостными новостями могут прийти и грустные - по информации Corriere Dello Sport, Де Лаурентисы подыскивают покупателя для «Бари».

Уже есть возможные заинтересованные инвесторы - некие братья Паскуале и Мино Казильо, которые уже объявили о готовности вернуть «Бари» в высшую лигу итальянского футбола. В последний раз «Бари» выступал в Серии А в сезоне 2010-2011, в общей сложности «Бари» провел в высшей лиге итальянского футбола тридцать один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Бари
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