Де Лаурентис собирается продать «Бари»

Семья Де Лаурентис, которая владеет клубом Серии А «Наполи», также патронирует клуб «Бари», который на днях оформил себе путевку в Серию Б. Однако вслед за радостными новостями могут прийти и грустные - по информации Corriere Dello Sport, Де Лаурентисы подыскивают покупателя для «Бари».

Уже есть возможные заинтересованные инвесторы - некие братья Паскуале и Мино Казильо, которые уже объявили о готовности вернуть «Бари» в высшую лигу итальянского футбола. В последний раз «Бари» выступал в Серии А в сезоне 2010-2011, в общей сложности «Бари» провел в высшей лиге итальянского футбола тридцать один сезон.