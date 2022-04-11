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Чемпионат Италии. Серия Б

«Виченца» избавилась от Брокки

11 Апреля 2022 • 23:01 Комментировать
Беневенто
1:0
Виченца Виртус
окончен

Бывший футболист «Милана» Кристиан Брокки больше не является наставником «Виченцы» - руководство клуба решило выгнать его после того, как команда потерпела поражение от «Беневенто». Это было четвертое поражение клуба в последних шести матчах, и сейчас «Виченца» занимает третье место с конца в классификации Серии Б.

Брокки стал тренером клуба в сентябре прошлого года, он заменил Доменико Ди Карло. Ранее Брокки тренировал и другие итальянские клубы, в частности, «Монцу» и «Брешию», а также он успел поработать короткое время с «Миланом» - в 2016-м году, в течение шести матчей.

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Кристиан Брокки Виченца
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