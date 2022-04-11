«Виченца» избавилась от Брокки

Бывший футболист «Милана» Кристиан Брокки больше не является наставником «Виченцы» - руководство клуба решило выгнать его после того, как команда потерпела поражение от «Беневенто». Это было четвертое поражение клуба в последних шести матчах, и сейчас «Виченца» занимает третье место с конца в классификации Серии Б.

Брокки стал тренером клуба в сентябре прошлого года, он заменил Доменико Ди Карло. Ранее Брокки тренировал и другие итальянские клубы, в частности, «Монцу» и «Брешию», а также он успел поработать короткое время с «Миланом» - в 2016-м году, в течение шести матчей.