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Чемпионат Италии. Серия Б

Филиппо Индзаги: Уволили, даже не позвонив, просто написали по электронной почте

24 Марта 2022 • 01:23 Комментировать
Брешия
...
Виченца Виртус
03.04 16:30

Филиппо Индзаги блистал на футбольных полях в бытность нападающим «Ювентуса» и «Милана», но его дела в качестве тренера идут далеко не блестяще. Вот и «Брешия» стала очередным клубом, который отказался от услуг Пиппо.

Он очень расстроен произошедшим, ведь с Брешией он связывал надежды, и не только в спортивном, но и в бытовом плане - Филиппо обжился в этом городе, более того, недавно у него родился сын. А теперь снова надо будет что-то менять. Но больше всего он разочарован тем, как с ним расстались.

- Испытываю сильное чувство горечи, как потому что оставляю клуб, к которому прикипел, так и потому, как это было сделано - мне даже не позвонили, об увольнении сообщили по электронной почте, - поведал Филиппо, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Брешия Филиппо Индзаги
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БРЕШИЯ ВИЧЕНЦА ВИРТУС
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