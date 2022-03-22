«Брешия» снова стремится избавиться от Филиппо Индзаги

Мы уже сообщали о том, что дела Филиппо Индзаги на тренерском поприще идут совсем плохо - избавиться от него мечтает даже выступающая в Серии Б «Брешия». Первая попытка имела место зимой, но тогда Филиппо удалось отстоять свои права. Сейчас же, судя по всему, дело будет доведено до конца и Индзаги придется все-таки покинуть клуб, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Официально об этом будет сообщено со дня на день, пока же идут переговоры с потенциальными кандидатами на его место - например, с Еудженио Корини, который недавно расстался с «Лечче».

Индзаги работает с «Брешией» с июня прошлого года, ранее он тренировал «Беневенто».