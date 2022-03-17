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Чемпионат Италии. Серия Б

Глик угодил в госпиталь после воздушной дуэли в матче итальянской Серии Б - выбиты два зуба

17 Марта 2022 • 08:56 Комментировать
Брешия
2:2
Беневенто
окончен

Польский защитник Камил Глик усердно отрабатывает контракт даже в итальянской Серии Б - в очередном матче чемпионата против «Брешии» польский защитник «Беневенто» сошелся в воздушной дуэли с защитником соперников, в результате чего приземлился без двух выбитых зубов. Глика отправили на обследование в местный госпиталь, он, как уточняет Sky Sports, находился в сознании.

- Камил в порядке. Есть небольшое сотрясение, но голова целая. К сожалению, он потерял два зуба. Камил поблагодарил всех за поддержку. Гладиатор не сдается, - оповестил общественность пресс-релиз «Беневенто».

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Евро-Футбол.Ру,
Камил Глик Беневенто
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