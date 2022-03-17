Глик угодил в госпиталь после воздушной дуэли в матче итальянской Серии Б - выбиты два зуба

Польский защитник Камил Глик усердно отрабатывает контракт даже в итальянской Серии Б - в очередном матче чемпионата против «Брешии» польский защитник «Беневенто» сошелся в воздушной дуэли с защитником соперников, в результате чего приземлился без двух выбитых зубов. Глика отправили на обследование в местный госпиталь, он, как уточняет Sky Sports, находился в сознании.

- Камил в порядке. Есть небольшое сотрясение, но голова целая. К сожалению, он потерял два зуба. Камил поблагодарил всех за поддержку. Гладиатор не сдается, - оповестил общественность пресс-релиз «Беневенто».