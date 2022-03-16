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Чемпионат Италии. Серия Б

Глик решил приобрести машину скорой помощи для того, чтобы помочь беженцам с Украины

16 Марта 2022 • 00:51 Комментировать
Брешия
2:2
Беневенто
окончен

Польский защитник Камиль Глик, выступающий за итальянский «Беневенто», решил помочь беженцам из Украины, большое количество которых стремится в его родную Польшу. Так, Глик, как сообщает Il Sannio Quotidiano, приобрел микроавтобус скорой помощи для того, чтобы перевозить детей из Украины в Польшу. Также Глик готов предоставлять беженцам свои квартиры в Польше.

Кмиль Глик выступает за «Беневенто» с августа 2020 года, он подписал трехлетний контракт с клубом, который истечет в 2023 году. В его активе - семьдесят девять матчей в составе польской сборной, в которой он дебютировал в 2010 году.
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Евро-Футбол.Ру,
Камиль Глик Беневенто
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окончен Кротоне 2:0 Фрозиноне 3.85 3.45 2.00
окончен Козенца 2:2 Лечче
окончен Брешия 2:2 Беневенто 2.10 3.25 3.70
окончен Комо 1:1 Тернана
окончен Виченца Виртус 0:1 Парма
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