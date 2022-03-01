Агент Буффона: «Барселона» также хотела моего клиента»

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон продолжает карьеру в большом футболе, выступая за «Парму» - недавно он продлил свой контракт. Между тем 44-летнего голкипера желала пригласить - ни много ни мало - «Барселона». Об этом поведал агент Буффона - Сильвано Мартина.

- Предложение продлить контракт поступило от «Пармы», Джиджи 44, но он чувствует себя на 34, и это заметно. Он мог остаться в «Ювентусе», его приглашала «Барселона», он может играть до 50 лет, - цитирует слова агента итальянский Radio Sportivo.

В течение своей сверхдолгой карьеры, начавшейся на взрослом уровне еще в 1995 году, Буффон выступал только за итальянские клубы - «Парму» и «Ювентус».