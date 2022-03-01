Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

Агент Буффона: «Барселона» также хотела моего клиента»

01 Марта 2022 • 21:32 Комментировать
Парма
...
Реджина
05.03 16:00

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон продолжает карьеру в большом футболе, выступая за «Парму» - недавно он продлил свой контракт. Между тем 44-летнего голкипера желала пригласить - ни много ни мало - «Барселона». Об этом поведал агент Буффона - Сильвано Мартина.

- Предложение продлить контракт поступило от «Пармы», Джиджи 44, но он чувствует себя на 34, и это заметно. Он мог остаться в «Ювентусе», его приглашала «Барселона», он может играть до 50 лет, - цитирует слова агента итальянский Radio Sportivo.

В течение своей сверхдолгой карьеры, начавшейся на взрослом уровне еще в 1995 году, Буффон выступал только за итальянские клубы - «Парму» и «Ювентус».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Парма Барселона Джанлуиджи Буффон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРМА РЕДЖИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 54 минута Брешия 0:1 Перуджа
Идет 54 минута Тернана 1:0 Порденоне
Идет 48 минута Беневенто 1:1 Кремонезе 2.35 3.05 3.40
01.03  22:30 Алессандрия ... Комо 2.24 3.05 3.40
02.03  20:30 Реджина ... Виченца Виртус
02.03  20:30 Пиза ... Кротоне 1.85 3.35 4.30
02.03  20:30 Фрозиноне ... Козенца 1.56 4.00 5.60
02.03  20:30 Монца ... Парма 2.03 3.20 3.80
02.03  20:30 СПАЛ 2013 ... Читтаделла 2.50 3.05 2.90
02.03  20:30 Лечче ... Асколи 1.75 3.65 4.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Марта
21:32 · Италия. Серия Б
Агент Буффона: «Барселона» также хотела моего клиента»
28 Февраля
14:47 · Италия. Серия Б
44-летний Буффон продлил контракт с «Пармой»
09:18 · Италия. Серия А
Леау подтвердил, что контракт с «Миланом» будет продлён
24 Февраля
18:59 · Италия. Серия Б
Бывший защитник «Лацио», «Милана» и «Баварии» будет тренировать «Падову»
00:19 · Италия. Серия Б
Бывший защитник итальянской сборной и «Наполи» дебютирует в качестве тренера «Виченцы»
20 Февраля
19:54 · Италия. Серия Б
Скончался легендарный капитан «Перуджи», в 1979-м остановившейся в шаге от сенсационного «скудетто»
15 Февраля
07:23 · Италия. Серия Б
Президент «Реджины» угодил в больницу в критическом состоянии
12 Февраля
09:04 · Италия. Серия Б
«Заинтересовал пример Инсинье» - Буффон также может отправиться в МЛС
10 Февраля
21:02 · Италия. Серия Б
Пандев хочет вернуться в Серию А с «Пармой»
09 Февраля
07:12 · Италия. Серия Б
«Брешии» пришлось восстановить в должности Филиппо Индзаги
07 Февраля
08:04 · Италия. Серия Б
Филиппо Индзаги уволен из «Брешии» 3
05 Февраля
23:32 · Италия. Серия Б
Буффон: «Хочу играть до 50 лет»
03 Февраля
07:45 · Италия. Серия Б
Агент Пандева рассказал, почему македонец покинул «Дженоа» ради выступлений в Серии Б
01 Февраля
13:31 · Италия. Серия Б
Буффон рассказал, что мог перейти в «Шахтёр»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Буффон оценил уровень Акинфеева
Все новости
Рекомендуем