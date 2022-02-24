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Чемпионат Италии. Серия Б

Бывший защитник «Лацио», «Милана» и «Баварии» будет тренировать «Падову»

24 Февраля 2022 • 18:59 Комментировать

Бывший защитник сразу нескольких итальянских клубов, а также «Баварии», чемпион мира 2006 года Массимо Оддо возвращается к тренерской деятельности. Он будет тренировать «Падову», сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба. Сейчас «Падова» выступает в Серии С, в то время как в Серии А команда в последний раз играла в сезоне 1995/1996, но заняла тогда последнее место.

Что до Оддо, то его тренерская карьера началась в 2013 году, но нигде особо долго он не задерживался - «Дженоа», «Пескара», «Удинезе», «Кротоне», «Перуджа» и снова «Пескара» - это весь послужной тренерский список Оддо.

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Массимо Оддо Падова
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