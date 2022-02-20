Скончался легендарный капитан «Перуджи», в 1979-м остановившейся в шаге от сенсационного «скудетто»

Печальная весть из Италии - в возрасте 73 лет скончался Пьерлуиджи Фрозио, капитан легендарной «Перуджи» образца конца 70-х, которая какое-то время была одной из главных сил в итальянском футболе. Фрозио родился в 1948 году в Монце, в 1972 дебютировал в Серии Б за «Чезену» и вскоре вышел с клубом в высшую лигу итальянского футбола.

После этого Фрозио перебрался в «Перуджу», в которой выступал с 1974 по 1984 год. Сезон 1978/1979 стал звездным часом как для Фрозио, так и для команды, которая поднялась с 7-го места в чемпионате в 1978 году на второе спустя год. «Перуджа» провела сезон из тридцати матчей вообще без поражений, но и выигрывала не так часто - одиннадцать побед.

Именно потому в итоговой таблице команда уступила «Милану» три очка. Ни разу за тот сезон команда не выиграла с крупным счетом - с разницей в три мяча и более. Классический итальянский вариант достижения результата, но больше у «Перуджи» таких успехов не было, ну а Фрозио заканчивал карьеру в 1985 году в «Римини», которым руководил Арриго Сакки.