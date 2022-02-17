Странный «российский олигарх с узбекскими корнями» изъявил желание приобрести клуб итальянской Серии Б

Итальянская «Козенца» переживает не лучшие времена, ее нынешние владельцы осознали, что не могут содержать выступающий в Серии Б клуб и активно ищут ему покупателей. Те же ждут, когда купить клуб можно будет по совсем уж бросовой цене, и потому никаких серьезных шагов пока что не предпринимается.

Ситуацией пытаются воспользоваться и некоторые деятели из России - как сообщает ITASportPress, нынешний президент клуба Эудженио Гуарасчио получил письмо от человека, который называет себя представителем организации Devetia Investiment Fund Limited и «российского делового человека по имени Олег Патакарцишвили», упоминаемого в источнике как «человек с узбекскими корнями».

Представитель данного «Олега Патакарцишвили» просит о встрече с клубными и городскими властями, обещая представить им план спасения клуба. Странность данной ситуации в том, что даже банальный поиск в интернете упорно отказывается выдавать какую-либо информацию об «Олеге Патакарцишвили», да и фамилия у человека явно не узбекская...

В общем, нынешним хозяевам «Козенцы» следует быть щепетильными в выборе партнеров, которым они хотят доверить свое любимое чадо.