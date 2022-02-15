Президент «Реджины» угодил в больницу в критическом состоянии

Нехорошая новость из Италии - в больнице находится Лука Галло, президент итальянского клуба «Реджина». Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба, который в прошлом провел несколько сезонов в Серии А, а сейчас выступает в Серии Б. Подробности произошедшего не сообщаются, но уточняется, что его состояние вызывает сильное беспокойство близких.

«Реджина» впервые вышла в Серию А в 1999 году, и затем целое десятилетие сражалась за то, чтобы закрепиться в высшей лиге чемпионата. Но, вылетев в 2009 году, она больше не вернулась в Серию А. В «Реджине» выступали в свое время такие игроки, как Андреа Пирло и россиянин Виктор Будянский.