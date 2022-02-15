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Чемпионат Италии. Серия Б

Президент «Реджины» угодил в больницу в критическом состоянии

15 Февраля 2022 • 07:23 Комментировать
СПАЛ 2013
...
Реджина
Через 12 ч. 16 мин.

Нехорошая новость из Италии - в больнице находится Лука Галло, президент итальянского клуба «Реджина». Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба, который в прошлом провел несколько сезонов в Серии А, а сейчас выступает в Серии Б. Подробности произошедшего не сообщаются, но уточняется, что его состояние вызывает сильное беспокойство близких.

«Реджина» впервые вышла в Серию А в 1999 году, и затем целое десятилетие сражалась за то, чтобы закрепиться в высшей лиге чемпионата. Но, вылетев в 2009 году, она больше не вернулась в Серию А. В «Реджине» выступали в свое время такие игроки, как Андреа Пирло и россиянин Виктор Будянский.

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Реджина Лука Галло
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СПАЛ 2013 РЕДЖИНА
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15.02  20:30 Тернана ... Монца 2.50 3.35 2.70
15.02  20:30 СПАЛ 2013 ... Реджина 2.10 3.25 3.50
15.02  20:30 Порденоне ... Читтаделла 2.95 3.25 2.35
15.02  20:30 Козенца ... Перуджа 3.30 3.20 2.20
15.02  20:30 Кремонезе ... Парма 2.03 3.35 3.60
15.02  20:30 Пиза ... Виченца Виртус
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