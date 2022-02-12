«Заинтересовал пример Инсинье» - Буффон также может отправиться в МЛС

Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон продолжает свои выступления, несмотря на почтенный по футбольным меркам возраст в 44 года. Буффон защищает цвета своей родной «Пармы» - клуба, который дал ему путевку в большой футбол.

Он готов играть до 50 лет, но, судя по всему, необязательно в «Парме» - Буффон рассматривает различные опции, в том числе и сценарий с МЛС. сообщает 90min.com. Его заинтересовали переходы Инсинье и бывшего партнера по «Ювентусу» Дугласа Косты, уточняет источник.

В Америке, разумеется, столь известного игрока примут с распростертыми объятьями. Не исключено, что переход состоится уже летом текущего года.