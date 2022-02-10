Пандев хочет вернуться в Серию А с «Пармой»

Македонский нападающий Горан Пандев расстался с «Дженоа» и местом в Серии А ради перспективы выступлений за «Парму». Горан объяснил,почеиму выбрал «Парму», а также обозначил цель на остаток сезона.

- Мне всегда нравился этот клуб, тут есть история, это важный клуб для Италии, через «Парму» прошли многие отличные игроки. Даже когда я приезжал сюда в качестве соперника «Пармы», то всегда наслаждался обстановкой, красивым стадионом. Я счастлив быть тут. Надеюсь, что смогу помочь команде пробиться в плей-офф, а там будет видно, - пояснил Пандев, слова которого приводит itasportpress.it.

Сейчас «Парма» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии Б, для зоны плей-офф надо пробиться в первую восьмерку.