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Чемпионат Италии. Серия Б

«Брешии» пришлось восстановить в должности Филиппо Индзаги

09 Февраля 2022 • 07:12 Комментировать
Брешия
...
Алессандрия
1.68 3.65 5.50
13.02 17:30

Мы уже сообщали о том, что в «Брешии» приняли достаточно импульсивное решение расстаться с Филиппо Индзаги после того, как команда сыграла в нулевую ничью с «Козенцей». Однако в итоге все закончилось конфузом - руководству пришлось вернуть «Пиппо» к рулю команды, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Была попытка обратиться к Диего Лопесу, но тот, как уточняет источник, отказался. А затем в расположении администрации клуба снова появился Индзаги, причем не сам, а с адвокатом - оказалось, в контракте был пункт, что «Пиппо» нельзя уволить, если команда в этот момент занимает место в первой восьмерке, а «Брешия»-то шла третьей...

В общем, сейчас увольнять Индзаги передумали, но вопрос в том, не решит ли гордо хлопнуть дверью сам «Пиппо».

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Евро-Футбол.Ру,
Брешия Филиппо Индзаги
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