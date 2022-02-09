«Брешии» пришлось восстановить в должности Филиппо Индзаги

Мы уже сообщали о том, что в «Брешии» приняли достаточно импульсивное решение расстаться с Филиппо Индзаги после того, как команда сыграла в нулевую ничью с «Козенцей». Однако в итоге все закончилось конфузом - руководству пришлось вернуть «Пиппо» к рулю команды, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Была попытка обратиться к Диего Лопесу, но тот, как уточняет источник, отказался. А затем в расположении администрации клуба снова появился Индзаги, причем не сам, а с адвокатом - оказалось, в контракте был пункт, что «Пиппо» нельзя уволить, если команда в этот момент занимает место в первой восьмерке, а «Брешия»-то шла третьей...

В общем, сейчас увольнять Индзаги передумали, но вопрос в том, не решит ли гордо хлопнуть дверью сам «Пиппо».