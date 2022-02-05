Буффон: «Хочу играть до 50 лет»

Вратарь итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон заявил, что пока не планирует завершать карьеру. Экс-голкипер «Ювентуса» также добавил, что не видит проблемы в том, чтобы повторить историю Майкла Джордана, который играл в баскетбол до 50 лет.

«Я не удивлюсь, если буду в форме к 48 годам. Майклу Джордану ничего не мешало играть до 50. Я чувствую ответственность представлять «Парму», ведь эти люди дали мне невероятную любовь», – цитирует 44-летнего голкипера английское издание The Sun.

Напомним, что Буффон прошлым летом вернулся в «Парму» из туринского «Ювентуса». Свою профессиональную карьеру итальянский голкипер начинал именно в составе «Пармы».