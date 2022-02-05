Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон: «Хочу играть до 50 лет»

05 Февраля 2022 • 23:32 Комментировать
Парма
...
Порденоне
12.02 16:00

Вратарь итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон заявил, что пока не планирует завершать карьеру. Экс-голкипер «Ювентуса» также добавил, что не видит проблемы в том, чтобы повторить историю Майкла Джордана, который играл в баскетбол до 50 лет.

«Я не удивлюсь, если буду в форме к 48 годам. Майклу Джордану ничего не мешало играть до 50. Я чувствую ответственность представлять «Парму», ведь эти люди дали мне невероятную любовь», – цитирует 44-летнего голкипера английское издание The Sun.

Напомним, что Буффон прошлым летом вернулся в «Парму» из туринского «Ювентуса». Свою профессиональную карьеру итальянский голкипер начинал именно в составе «Пармы».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРМА ПОРДЕНОНЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фрозиноне 2:0 Виченца Виртус
окончен Асколи 0:1 Перуджа
06.02  18:15 Порденоне ... СПАЛ 2013 2.80 3.30 2.47
06.02  18:15 Кремонезе ... Монца 1.82 3.55 4.20
Все матчи
Новости
05 Февраля
23:32 · Италия. Серия Б
Буффон: «Хочу играть до 50 лет»
03 Февраля
07:45 · Италия. Серия Б
Агент Пандева рассказал, почему македонец покинул «Дженоа» ради выступлений в Серии Б
01 Февраля
13:31 · Италия. Серия Б
Буффон рассказал, что мог перейти в «Шахтёр»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Буффон оценил уровень Акинфеева
11:05 · Италия. Серия Б
Скончался экс-владелец «Палермо» Дзампарини
09:26 · Италия. Серия Б
Стадион «Пармы» «Эннио Тардини» будет перестроен к 2024 году
07:58 · Италия. Серия Б
Выступавший за латвийский клуб финн с ингушской родословной перебрался в чемпионат Италии
31 Января
22:41 · Италия. Серия А
38-летний Пандев подписал контракт с «Пармой»
26 Января
06:38 · Италия. Серия Б
Неувядающий Зденек Земан в очередной раз продлил контракт с «Фоджей»
24 Января
08:27 · Италия. Серия Б
Буффон хочет покинуть «Парму» ради нового вызова 1
04 Января
13:35 · Италия. Серия Б
Буффон заразился коронавирусом
24 Декабря
08:09 · Италия. Серия Б
Буффон рассказал, где хочет продолжить карьеру 6
19 Декабря
22:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Буффона прокомментировал слухи о потенциальном переходе в «Спартак» 1
17 Ноября
21:30 · Италия. Серия А
Галлиани: «Балотелли мог стать претендентом на «Золотой мяч», но выбрал другой путь»
31 Августа
17:26 · Италия. Серия Б
Уилшер тренируется с клубом из итальянской Серии Б 2
Все новости
Рекомендуем