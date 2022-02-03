Агент Пандева рассказал, почему македонец покинул «Дженоа» ради выступлений в Серии Б

Горан Пандев в 38 лет решился на перемены - самый возрастной автор гола с игры в истории чемпионатов Европы после семи лет выступлений распрощался с «Дженоа» и будет выступать в «Парме». Его агент Леонардо Корси пояснил, как македонец решился на такие перемены, ведь вторую часть сезона ему придется провести во втором дивизионе итальянского футбола.

- В «Дженоа» начались перемены, возникло чувство, что там дальше хотят работать исключительно с молодежью. Горану не говорили этого прямо из уважения к нему, но мы уже начали понимать, что на него больше ставку не делают, - пояснил Корси, слова которого приводит calciomercato.it.

В то же время Пандев не находил возможным перейти в другой клуб Серии А, и агент пояснил, почему.

- Он не хотел играть против «Дженоа» из уважения к клубу, - добавил Корси.