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Чемпионат Италии. Серия Б

Агент Пандева рассказал, почему македонец покинул «Дженоа» ради выступлений в Серии Б

03 Февраля 2022 • 07:45 Комментировать
Беневенто
...
Парма
2.05 3.10 4.10
05.02 16:00

Горан Пандев в 38 лет решился на перемены - самый возрастной автор гола с игры в истории чемпионатов Европы после семи лет выступлений распрощался с «Дженоа» и будет выступать в «Парме». Его агент Леонардо Корси пояснил, как македонец решился на такие перемены, ведь вторую часть сезона ему придется провести во втором дивизионе итальянского футбола.

- В «Дженоа» начались перемены, возникло чувство, что там дальше хотят работать исключительно с молодежью. Горану не говорили этого прямо из уважения к нему, но мы уже начали понимать, что на него больше ставку не делают, - пояснил Корси, слова которого приводит calciomercato.it.

В то же время Пандев не находил возможным перейти в другой клуб Серии А, и агент пояснил, почему.

- Он не хотел играть против «Дженоа» из уважения к клубу, - добавил Корси.

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Дженоа Горан Пандев
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БЕНЕВЕНТО ПАРМА
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