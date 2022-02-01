Буффон рассказал, что мог перейти в «Шахтёр»

44-летний страж ворот «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, что имел вариант продолжения карьеры в украинской Премьер-лиге. По словам итальянского голкипера, интерес к нему проявлял донецкий «Шахтёр».

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Джиджи рассказал, что действительно вел переговоры с «горняками». Это было в 2015 или 2016 году. Буффон обсуждал этот трансфер с румынским тренером Мирчей Луческу, работавшим тогда с донецкой командой.

Джанлуиджи вернулся в «Парму» летом прошлого года, подписав контракт на два сезона. До этого вратарь долгое время играл за «Ювентус».