Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон рассказал, что мог перейти в «Шахтёр»

01 Февраля 2022 • 13:31 Комментировать

44-летний страж ворот «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал о том, что имел вариант продолжения карьеры в украинской Премьер-лиге. По словам итальянского голкипера, интерес к нему проявлял донецкий «Шахтёр».

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Джиджи рассказал, что действительно вел переговоры с «горняками». Это было в 2015 или 2016 году. Буффон обсуждал этот трансфер с румынским тренером Мирчей Луческу, работавшим тогда с донецкой командой.

Джанлуиджи вернулся в «Парму» летом прошлого года, подписав контракт на два сезона. До этого вратарь долгое время играл за «Ювентус».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Джанлуиджи Буффон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
13:31 · Италия. Серия Б
Буффон рассказал, что мог перейти в «Шахтёр»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Буффон оценил уровень Акинфеева
11:05 · Италия. Серия Б
Скончался экс-владелец «Палермо» Дзампарини
09:26 · Италия. Серия Б
Стадион «Пармы» «Эннио Тардини» будет перестроен к 2024 году
07:58 · Италия. Серия Б
Выступавший за латвийский клуб финн с ингушской родословной перебрался в чемпионат Италии
31 Января
22:41 · Италия. Серия А
38-летний Пандев подписал контракт с «Пармой»
26 Января
06:38 · Италия. Серия Б
Неувядающий Зденек Земан в очередной раз продлил контракт с «Фоджей»
24 Января
08:27 · Италия. Серия Б
Буффон хочет покинуть «Парму» ради нового вызова 1
04 Января
13:35 · Италия. Серия Б
Буффон заразился коронавирусом
24 Декабря
08:09 · Италия. Серия Б
Буффон рассказал, где хочет продолжить карьеру 6
19 Декабря
22:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Буффона прокомментировал слухи о потенциальном переходе в «Спартак» 1
17 Ноября
21:30 · Италия. Серия А
Галлиани: «Балотелли мог стать претендентом на «Золотой мяч», но выбрал другой путь»
31 Августа
17:26 · Италия. Серия Б
Уилшер тренируется с клубом из итальянской Серии Б 2
05 Августа
17:43 · Италия. Серия Б
Буффон рассказал, почему решил вернуться в «Парму»
28 Июля
16:17 · Италия. Серия А
Эрнани перейдёт в «Дженоа» слухи
Все новости
Рекомендуем