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Чемпионат Италии. Серия Б

Стадион «Пармы» «Эннио Тардини» будет перестроен к 2024 году

01 Февраля 2022 • 09:26 Комментировать
Беневенто
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Парма
2.05 3.10 4.10
05.02 16:00

В 2022 году исполняется сто лет как был построен стадион «Пармы» «Эннио Тардини», и на днях местный городской совет принял единогласное решение о выделении необходимой суммы для его реконструкции. Речь идет примерно о 80 миллионах евро.

Последняя реконструкция стадиона имела место в начале 90-х годов прошлого века, когда «Парма» впервые вышла в Серию А и нуждалась в новой арене (старая вмещала всего лишь 13 500 зрителей). Тогда не только была расширена вместимость арены, но и убрана беговая дорожка вокруг стадиона, а также установлены навесы над основными трибунами.

Сейчас же сделать крытыми планируется уже все трибуны, также планируется выделить часть территории стадиона под парковку на 150 автомобилей, которая будет задействована всегда, не только лишь в дни матчей. Это - обязательное условие властей.

Процесс реконструкции не предусматривает полного закрытия стадиона - ремонт будет идти по секторам, как это было не так давно в Бергамо. Это означает, что «Парме» не придется играть домашние матчи где-то в другом городе, сообщает La Gazzetta Dello Sport. Реконструкция должна быть завершена к 2024 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Парма
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БЕНЕВЕНТО ПАРМА
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