Выступавший за латвийский клуб финн с ингушской родословной перебрался в чемпионат Италии

Выступающий в итальянский СПАЛ усилился финским хавбеком Адамом Махриевым. У Махриева - ингушские корни, он родился в 2002 году в Назрани, но получил финское гражданство и уже выступал за юношеские и молодежные сборные Финляндии.

На клубном уровне последний год Махриев провел в латвийском «Спартаке» из Юрмалы, перебравшись туда в марте 2021 года. В текущем сезоне на его счету девятнадцать матчей в составе своей команды, в них Махриеву удалось однажды отличиться, а также сделать одну голевую передачу.

Информация об его переходе в итальянский клуб СПАЛ появилась в «Твиттере» латвийского клуба.