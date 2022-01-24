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Чемпионат Италии. Серия Б

Буффон хочет покинуть «Парму» ради нового вызова

24 Января 2022 • 08:27 Комментировать

Легенда мирового футбола Джанлуиджи Буффон может покинуть «Парму» ради нового вызова. Об этом стало известно журналистам Seriebnews.

43-летний голкипер недоволен результатами команды в текущем розыгрыше Серии Б и больше не хочет выступать во втором по значимости дивизионе. Джиджи задумывается над продолжения карьеры за пределами Италии. У него уже есть опыт выступлений во Франции, где он защищал цвета «ПСЖ».

Действующий трудовой договор Буффона с клубом из Пармы рассчитан до 2023 года.

В текущем розыгрыше Серии Б «Парма» провела 19 поединков и набрала 23 балла. Команда занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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