Уилшер тренируется с клубом из итальянской Серии Б

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшер тренируется вместе с игроками итальянского клуба «Комо», представляющего Серию Б, передаёт Goal.

По данным источника, полузащитник, который находится без клуба, не сумел найти себе команду в Англии. В связи с этим, футболист находится в расположении итальянского «Комо», однако он не может быть заявлен на сезон, потому что не является гражданином Евросоюза.

Уилшер наиболее известен по своим выступлениям за «Арсенал», в составе которого он сыграл почти 200 матчей. Также на его счету 34 матча в футболке сборной Англии и два забитых мяча.