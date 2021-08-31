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Серия Б

Уилшер тренируется с клубом из итальянской Серии Б

31 Августа 2021 • 17:26 Комментировать
Комо
...
Асколи
2.25 3.25 3.35
11.09 15:00

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшер тренируется вместе с игроками итальянского клуба «Комо», представляющего Серию Б, передаёт Goal.

По данным источника, полузащитник, который находится без клуба, не сумел найти себе команду в Англии. В связи с этим, футболист находится в расположении итальянского «Комо», однако он не может быть заявлен на сезон, потому что не является гражданином Евросоюза.

Уилшер наиболее известен по своим выступлениям за «Арсенал», в составе которого он сыграл почти 200 матчей. Также на его счету 34 матча в футболке сборной Англии и два забитых мяча.

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Комо Джек Уилшер
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