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Италия. Серия Б

Буффон рассказал, почему решил вернуться в «Парму»

05 Августа 2021 • 17:43 Комментировать
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Джанлуиджи Буффон объяснил, почему решил вернуться в «Парму», которая сейчас находится в итальянской Серии Б.

«Мне предстоит сыграть в Серии Б уже второй раз в карьере. Я играл здесь в 28 лет, когда был лучшим вратарём в мире, так почему бы мне не поиграть здесь в 43 года? Тогда я выбрали «Ювентус» и был готов играть с ним, где угодно. Теперь аналогичная ситуация с «Пармой». Я бы мог сыграть даже в любительской лиге», - цитирует вратаря La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Буффон является воспитанником «Пармы», откуда он перешёл в «Ювентус», за который выступал на протяжении 20 сезонов. Его нынешний контракт с клубом действует до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Парма Джанлуиджи Буффон
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