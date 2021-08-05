Буффон рассказал, почему решил вернуться в «Парму»

Джанлуиджи Буффон объяснил, почему решил вернуться в «Парму», которая сейчас находится в итальянской Серии Б.

«Мне предстоит сыграть в Серии Б уже второй раз в карьере. Я играл здесь в 28 лет, когда был лучшим вратарём в мире, так почему бы мне не поиграть здесь в 43 года? Тогда я выбрали «Ювентус» и был готов играть с ним, где угодно. Теперь аналогичная ситуация с «Пармой». Я бы мог сыграть даже в любительской лиге», - цитирует вратаря La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Буффон является воспитанником «Пармы», откуда он перешёл в «Ювентус», за который выступал на протяжении 20 сезонов. Его нынешний контракт с клубом действует до 2023 года.