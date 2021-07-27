«Кьево» признан банкротом и лишён места в Серии Б

Футбольный клуб «Кьево» лишен профессионального статуса и признан банкротом, об этом информируют журналисты издания Football-Italia.

Коллектив из Вероны в минувшем сезоне выступал в Серии Б, где финишировал на восьмой строчке. Вместо «Кьево» теперь во второй по силе лиге итальянского чемпионата выступит «Козенца».

С сезона-2021/2022 веронская команда будет выступать в аматорском дивизионе D.

Напомним, что «Кьево» основали в 1929 году. Клуб часто выступал в Серии А, но значительных достижений в элитном дивизионе не достиг.