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Италия. Серия Б

«Кьево» признан банкротом и лишён места в Серии Б

27 Июля 2021 • 08:29 Комментировать
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Футбольный клуб «Кьево» лишен профессионального статуса и признан банкротом, об этом информируют журналисты издания Football-Italia.

Коллектив из Вероны в минувшем сезоне выступал в Серии Б, где финишировал на восьмой строчке. Вместо «Кьево» теперь во второй по силе лиге итальянского чемпионата выступит «Козенца».

С сезона-2021/2022 веронская команда будет выступать в аматорском дивизионе D.

Напомним, что «Кьево» основали в 1929 году. Клуб часто выступал в Серии А, но значительных достижений в элитном дивизионе не достиг.

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Кьево
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Super fanat
27 Jul 2021, 08:42
Очень обидно, что клубы постигает такая судьба! Как и этот сайт.
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