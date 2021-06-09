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Чемпионат Италии. Серия Б 2020-2021
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Филиппо Индзаги возглавил клуб Серии Б

09 Июня 2021, 13:39,

Итальянский специалист Филиппо Индзаги, ранее покинувший «Беневенто», получил новую работу. Специалист трудоустроился в Серии Б, где будет тренировать «Брешию».

«Теперь мы движемся вместе. Мистер, добро пожаловать», - гласит приветственное сообщение пресс-службы клуба в инстаграм-аккаунте.

Детали сделки между сторонами пока не разглашаются.

В минувшем сезоне «Брешия» выступала во втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Команда не сумела добиться повышения в классе, финишировав на седьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Брешия, Филиппо Индзаги
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