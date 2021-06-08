​Филиппо Индзаги нашёл новый клуб

Филиппо Индзаги покинул должность главного тренера «Беневенто» после вылета команды из Серии А по итогам сезона 2020/2021. Напоследок молодой тренер раскритиковал руководство клуба, заявив, что поддержку он ощущал только после побед.

Новым клубом Индзаги станет «Брешия». Как сообщает на страницах своего официального сайта известный инсайдер Джанлука ди Марцио, Филиппо уже подписал двухлетний контракт с клубом. Представление Индзаги намечено на утро среды.

Добавим, что «Брешия» выступает в Серии Б. В прошлом сезоне команда оказалась в шаге от плей-офф, заняв седьмое место в регулярном чемпионате.