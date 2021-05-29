«Парма» рассчитывает вернуть Буффона

Опытный голкипер Джанлуиджи Буффон может вернуться в «Парму», в которой выступал на старте своей профессиональной карьеры. Об этом рапортует Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что 43-летний вратарь покинет «старую синьору» в связи с истечением срока трудового соглашения. СМИ сообщали о различных вариантах продолжения карьеры голкипера. Интерес к Буффону проявляют португальские клубы, а также «Монца».

Напомним, что в составе «Пармы» Джанлуиджи выступал с 1995 по 2001 год. После этого он играл за «Ювентус» с небольшим перерывом на «ПСЖ» - во Франции итальянец провел сезон-2018/2019.