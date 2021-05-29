«Парма» рассчитывает вернуть Буффона

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29 Мая 2021, 09:20,
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Опытный голкипер Джанлуиджи Буффон может вернуться в «Парму», в которой выступал на старте своей профессиональной карьеры. Об этом рапортует Sky Sport Italia.
Ранее стало известно, что 43-летний вратарь покинет «старую синьору» в связи с истечением срока трудового соглашения. СМИ сообщали о различных вариантах продолжения карьеры голкипера. Интерес к Буффону проявляют португальские клубы, а также «Монца».
Напомним, что в составе «Пармы» Джанлуиджи выступал с 1995 по 2001 год. После этого он играл за «Ювентус» с небольшим перерывом на «ПСЖ» - во Франции итальянец провел сезон-2018/2019.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Парма, Джанлуиджи Буффон