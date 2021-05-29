Чемпионат Италии. Серия Б 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Парма» рассчитывает вернуть Буффона

29 Мая 2021, 09:20,

Опытный голкипер Джанлуиджи Буффон может вернуться в «Парму», в которой выступал на старте своей профессиональной карьеры. Об этом рапортует Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что 43-летний вратарь покинет «старую синьору» в связи с истечением срока трудового соглашения. СМИ сообщали о различных вариантах продолжения карьеры голкипера. Интерес к Буффону проявляют португальские клубы, а также «Монца».

Напомним, что в составе «Пармы» Джанлуиджи выступал с 1995 по 2001 год. После этого он играл за «Ювентус» с небольшим перерывом на «ПСЖ» - во Франции итальянец провел сезон-2018/2019.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Парма, Джанлуиджи Буффон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола