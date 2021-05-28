Чемпионат Италии. Серия Б 2020-2021
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Мареска назначен главным тренером «Пармы»

28 Мая 2021, 08:32,

Итальянский специалист Энцо Мареска, ранее поработавший в «Асколи», «Вест Хэме» и «Севилье», трудоустроился у себя на родине. 41-летний тренер возглавил «Парму», вылетевшую по итогам сезона-2020/2021 из Серии А.

В качестве футболиста Мареска выступал за многие европейские клубы. Он поиграл в составе туринского «Ювентуса», «Севильи», «Малаги», «Олимпиакоса», «Палермо» и других команд.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А «Парма» набрала всего 20 баллов и заняла последнее место в чемпионате Италии. Следующий сезон команда проведет во втором по силе дивизионе страны.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Парма, Энцо Мареска
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