Мареска назначен главным тренером «Пармы»

Итальянский специалист Энцо Мареска, ранее поработавший в «Асколи», «Вест Хэме» и «Севилье», трудоустроился у себя на родине. 41-летний тренер возглавил «Парму», вылетевшую по итогам сезона-2020/2021 из Серии А.

В качестве футболиста Мареска выступал за многие европейские клубы. Он поиграл в составе туринского «Ювентуса», «Севильи», «Малаги», «Олимпиакоса», «Палермо» и других команд.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А «Парма» набрала всего 20 баллов и заняла последнее место в чемпионате Италии. Следующий сезон команда проведет во втором по силе дивизионе страны.