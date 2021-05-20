Чемпионат Италии. Серия Б 2020-2021
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«Монца» обыграла «Читаделлу», но выбыла из плей-офф за выход в Серию А

20 Мая 2021, 23:56,

В Серии В определился второй участник решающего сражения за выход в элитный дивизион итальянского футбола. «Монца» пыталась совершить чудо и отыграть 0:3 после первого матча против «Читаделлы».

Марио Балотелли и Кевин-Принс Боатенг сотрясли перекладину, а на исходе часа игры Супермарио все же открыл счет, отправив мяч в сетку с нескольких метров. Вышедший на замену Марко д’Алессандро превратил в гол свой сольный рейд, и у «Монцы» было около 15 минут на спасение, однако счет не изменился.

23 и 27 мая пройдут решающие матчи между «Читаделлой» и «Венецией». Ранее в Серию А вышли «Эмполи» и «Салернитана».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монца, Читаделла
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