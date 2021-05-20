«Верона» - первый финалист плей-офф за выход в Серию А

В Серии В чемпионата Италии определился первый финалист плей-офф за выход в элитный дивизион. «Верона» обыграла «Лечче» в первом стыковом матче со счетом (1:0), а в выездном не проиграла - 1:1. Этот результат позволил веронцам выйти в решающий раунд. Маттиа Араму реализовал пенальти на 45-й минуте, и игрокам «Лечче» нужно было забивать трижды. Стефано Петинари в середине второго тайма подарил надежду своей команде, а в концовке могла появиться интрига, но Марко Манкозу с 11-метровой отметки зарядил над перекладиной.

Вторую пару полуфиналистов составляют «Монца» и «Читаделла».